Neste sábado, 09, a Caixa Econômica Federal vai abrir oito agências em Sergipe, de 08h às 12h, para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que recebem pela poupança social digital.

Em Sergipe, estarão abertas as agências localizadas em Aracaju (Barão de Maruim, Fausto Cardoso, e João Pessoa), Lagarto, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, e Propriá. No país, 680 agências estarão abertas para realizar o mesmo procedimento.

De acordo com a Caixa, o beneficiário não precisa madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem as agências durante o horário de funcionamento, das 08h às 12h, serão atendidas, ou seja, mesmo com o fechamento programado para às 12h, o atendimento continua até o último cliente do dia.