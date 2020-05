Para fomentar o esporte brasileiro e enaltecer a importância da presença feminina nesse espaço, a MRV, líder em soluções habitacionais, com a campanha #ElasTransformam, vai patrocinar doze atletas do sexo feminino que estão competindo por uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Metade das esportistas já foram selecionadas e convidadas pela empresa e pela capitã da campanha, Maurren Maggi; as outras seis vagas estão abertas às atletas para inscrição no site da MRV até o dia 22 de maio. Dentre os objetivos do programa, a empresa busca destacar a força da mulher na luta do seu dia a dia e na busca pelos seus sonhos.

Para participar, as atletas devem se cadastrar pelo site elastransformam.mrv.com.br e enviar um vídeo de, no máximo, um minuto contando sobre o motivo pelo qual devem ser escolhidas, bem como sua trajetória no esporte. Dois grandes experts no tema serão os jurados: Marcelo Vido e Mariana Brochado. As escolhidas receberão apoio e bolsa atleta MRV por 24 meses – antes, durante e depois das Olimpíadas. “A MRV é uma das empresas privadas que mais investe no esporte brasileiro e mesmo em momentos desafiadores como o que estamos vivendo ao enfrentarmos uma pandemia global, continuamos reconhecendo a importância desses investimentos”, conta Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV.

“O objetivo da MRV sempre foi de ajudar a transformar sonhos em realidade. Ao apostarmos no esporte feminino e patrocinarmos as atletas, estamos cumprindo com nosso propósito e oferecendo a oportunidade dessas esportistas estarem mais próximas de seus sonhos”, afirma Resende. “A mulher tem um poder transformador na sociedade que precisa ser exaltado. E o esporte não pode ficar de fora. Sabemos dos desafios que elas enfrentam para conquistar seus espaços e queremos ser um meio importante de apoio para que essas atletas realizem seus sonhos e sirvam de inspiração para outras”, diz Resende.

As atletas já selecionadas são: Ana Sátila (Canoagem Velocidade); Flavia Saraiva (Ginástica Artística); Silvana Lima (Surf); Rayssa Leal (Skate Street); Lorrane Ferreira (Natação) e Bruna Takahashi (Tênis de Mesa). Maurren Maggi, maior nome da história do atletismo feminino do Brasil ao ganhar a medalha de ouro no salto em distância dos Jogos Olímpicos em Pequim, é a capitã que representa a campanha. Ela irá acompanhar as atletas e suas performances ao longo do patrocínio.

As inscrições podem ser feitas de 28 de abril a 22 de maio pelo site elastransformam.mrv.com.br

Confiram o convite feito pela Maurren Maggi para as atletas: https://www.youtube.com/watch?v=PGRBfW0K2TA

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.