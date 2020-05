Em virtude da confirmação dos dois primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) em Poço Verde e da desobediência da população às medidas sanitárias de distanciamento social, o prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira anunciou o fechamento de fronteiras e a redução gradual do horário de funcionamento de estabelecimentos, bem como programou um lockdown para a próxima quinta-feira, 14.

Segundo Iggor, a redução gradual no horário de funcionamento dos estabelecimentos ocorrerá da seguinte forma: Na segunda-feira, 11, todo o comércio funcionará das 07h às 17h; na terça-feira, das 07h às 15h; e na quarta-feira, das 07h às 13h. Nesse entremeio, toda a movimentação no centro da cidade será monitorada por bombeiros civis, Polícia Militar e órgãos da prefeitura, que diariamente avaliará a adesão popular às medidas estabelecidas.

Por isso, caso as medidas de distanciamento não tenham sido atendidas pela população até a quarta-feira, na quinta-feira, 14, será aplicada a medida mais extrema: o lockdown. A partir deste dia até o domingo, 17, o comércio poçoverdense será completamente fechado e os servidores municipais trabalharão em home office. Além disso, a feira livre do sábado, 16, foi cancelada e os velórios restritos a 10 pessoas.

De acordo com o prefeito, as medidas foram tomadas após análises de estudos sobre o avanço da doença no estado, sobretudo em relação aos impactos sobre os leitos das Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), além do desrespeito de grande parte da população poçoverdense às medidas sanitárias. “Não queremos fechar o comércio na próxima quinta-feira, mas temos que nos prevenir. Então nós temos seis dias para fazer a nossa parte ficando em casa”, comentou o prefeito.