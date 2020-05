Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e do crescente número de infectados em Lagarto, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social distribuiu centenas de Kits de higiene as mamães lagartenses, na última sexta-feira, 8. A ação teve o objetivo de homenagear 1.200 pessoas.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, a distribuição dos kits ocorreu no centro da cidade, pela manhã, e em domicílio em comunidades como a do Bairro Jardim Campo Novo. Lá, foram distribuídos 350 kits. Cada um deles continha uma necessaire + toalha de rosto + sabonete líquido + álcool em gel.

Distante da ação em decorrência da pandemia, por meio do site oficial da Prefeitura de Lagarto, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) emitiu a seguinte mensagem: “Gostaria de que cada mãe homenageada soubesse o quanto eu queria ter estado presente e mais ainda de poder ter abraçado cada uma de vocês, guerreiras do dia-a-dia, mas recebam meu mais sincero abraço virtual e fraterno, e que rezemos juntas para Maria, Mãe de Cristo, cada uma em seu lar, para que essa doença seja controlada o mais breve possível e retomemos nossas rotinas normais, com nossos amigos e familiares. Amém!? Feliz Dia das mães!”