Nos últimos dias, o Secretário de Planejamento de Lagarto, Adriel Alcântara, foi acusado de cometer o crime de nepotismo na Prefeitura Municipal. A informação circulou nas redes sociais e em setores da imprensa sergipana.

Diante disso, Adriel emitiu uma nota de esclarecimento, na qual afirma que foi vítima de uma falsa acusação, que não recebeu qualquer notificação do Ministério Público, que não assinou a nomeação de nenhum parente e que todas as acusações são fruto do incômodo de adversários políticos locais com o trabalho desenvolvido pela gestão da prefeita Hilda Ribeiro (SD).

Confira a nota na íntegra:

Eu, Adriel Alcântara, secretário de Planejamento do Município de Lagarto, venho a público repudiar a denúncia mentirosa e irresponsável publicada por um blog envolvendo meu nome e uma falsa acusação de que pratico nepotismo como gestor.

Gostaria de esclarecer que, até o presente momento, não recebi nenhuma notificação do Ministério Público Estadual pedindo esclarecimentos dos fatos. Além disso, enquanto secretário municipal, não assinei a nomeação de nenhuma pessoa de minha família.

Das sete pessoas citadas no blog mentiroso, apenas três fazem parte do meu círculo familiar e trabalham na Prefeitura de Lagarto, são servidoras de outras secretarias e já possuíam vínculo empregatício, antes mesmo que eu tomasse posse como secretário. Elas ocupam estes cargos por qualificação técnica e dedicação total ao trabalho.

Enfatizo que a perseguição da oposição a mim, se dá única e exclusivamente pelo elevado número de obras que vemos na cidade e pela grande quantidade de recursos que Lagarto vem recebendo, ou seja, nosso trabalho para o bem da população está incomodando quem quer apenas o poder.

No mais, me coloco à disposição do Ministério Público Estadual e de toda a população de Lagarto, para que quaisquer dúvidas possam ser tiradas e a verdade sempre prevaleça.

Adriel Alcântara

Secretário de Planejamento de Lagarto