Neste domingo, 10, a Secretaria Municipal de Saúde de Riachão do Dantas confirmou o segundo caso do novo Coronavírus (Covid-19) no município. Trata-se de uma profissional de saúde residente da zona rural.

De acordo com a Prefeitura de Riachão do Dantas, ela foi infectada atuando em uma unidade hospitalar da rede particular. “A diagnosticada está clinicamente bem e cumpre isolamento domiciliar”, observou o Município.

Diante disso, a Secretaria de Saúde já orientou as pessoas que tiveram contato com infectada para também cumprirem o isolamento domiciliar sob o monitoramento da pasta. “Portanto, não há motivos para pânico”, tranquilizou o Município.