Nesta segunda-feira, 11, começa o período de inscrições para a edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo vai até o próximo dia 22 de maio e somente poderá ser realizado por meio da página do Enem na internet. Nesta edição, o exame será aplicado de duas formas: impresso e digital.

A prova impressa será aplicada nos dias 1º e 8 de novembro, enquanto as digitais, nos dias 22 e 29 do mesmo mês. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. Já a estrutura dos dois exames será a mesma.

Além disso, neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e deverá ser pago até 28 de maio.

Isenção automática

Os estudantes que se encaixarem nos requisitos previstos no edital do exame serão isentados de pagar a taxa de inscrições, mesmo que não tenham feito a solicitação. A regra vale para todos os participantes, incluindo os que faltaram aos dois dias da prova em 2019 e não justificaram a ausência.

Sendo assim, no ato da inscrição para o Enem 2020, terão isenção de taxa os candidatos que estejam cursando a última série do ensino médio este ano, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica; tenham feito todo o ensino médio em escolas da rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada e tenham renda per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio; ou declarem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membros de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

