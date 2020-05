Neste final de semana, o Jornal Correio de Sergipe divulgou uma entrevista com a Prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade ou Simone de Dona Raimunda, como é mais conhecida. Filiada ao PSD, a gestora fez um verdadeiro balanço de sua administração à frente da prefeitura riachãoense.

De acordo com Simone, sua gestão tem enfrentado grandes desafios, sobretudo na área fiscal e social. “Entre esses desafios, as imensas dívidas deixadas por gestões passadas, que inviabilizam o planejamento financeiro; o alto índice de desemprego entre a população, além de falta de infraestrutura no município”, destaca.

Diante disso, a prefeita destacou que o Município de Riachão do Dantas não dispõe de muitos recursos financeiros e que, por isso, sua gestão tem investido em obras de pequeno porte, como: a recuperação de pavimentação, a construção pequenas pontes, a melhoria nos espaços físicos das unidades escolares e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e reformas de órgãos públicos municipais.

Apesar das dificuldades, Simone comemorou o recebimento dos recursos oriundos da Cessão Onerosa do Pré-Sal, que garantiu a compra de quatro novos veículos e um ambulância; e a implantação de projetos como o Saúde Perto de Você, a redução em 80% da fila de espera para a realização de cirurgia de catarata, a valorização do magistério púbico municipal, o incentivo e implantação da Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos e a realização do I Simpósio Agropecuário e do Festival do Abacaxi.

E como Riachão do Dantas possui bases da agricultura, ela também comemorou as parceiras firmadas com a Secretaria de Estado da Agricultura, SENAR, Sebrae e Embrapa. “Pela primeira vez no município os agricultores estão fornecendo alimentos para merenda escolar, como preconiza o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para agricultura familiar”, ressaltou a prefeita que ver em tais medidas o resultado de um compromisso de gestão firmado logo após a sua posse.

“Desde do momento que assumi, tenho me pautado em uma gestão humanizada com diversas ações, proporcionando qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico”, relembrou Simone Andrade, que também conseguiu obter maioria na Câmara Municipal. “Isso porque o interesse da população está acima de questões políticas. Alguns tentam levar para o lado pessoal, mas não vamos aqui polemizar. O que me cabe é trabalhar pela população e pedir que os nossos vereadores também analisem a situação dessa mesma forma”, completou.