A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra gripe, além de ser dividida em duas etapas, terá início nesta segunda, 11. Nesta primeira etapa, o público-alvo serão crianças de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias.

A partir do dia 18 de maio a 5 de junho será a vez dos adultos com 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas. A vacinação tem como objetivo proteger as pessoas contra os vírus influenza A (H1N1), A(H3N2) e influenza B.

Para não haver aglomerações, o Dia D de vacinação, data em que geralmente as Unidades Básicas de Saúde vacinam a população em um sábado foi cancelada por determinação do Ministério da Saúde. Mesmo que a vacina não proteja contra a Covid-19, a iniciativa busca proteger de forma antecipada as pessoas com influenza, reduzindo o impacto no sistema de saúde e auxiliando na exclusão do diagnóstico.

A gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, faz um alerta importante as pessoas que ainda não se vacinaram. “Dividimos em fases para diminuir aglomerações nos espaços de vacinação. Além disso, as pessoas do primeiro grupo que não se vacinou (Idosos e profissionais de saúde) devem procurar as UBSs para se imunizar”, disse.