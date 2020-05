Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Boquim resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva de Josué Dias Batista Santos, 19. Ele foi detido no último sábado, 9. As investigações apontaram que ele praticou um roubo há cerca de cinco dias antes da prisão.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, o suspeito teria praticado o crime em que, mediante ameaça, subtraiu dois aparelhos celulares. Além disso, Josué já tinha sido preso em flagrante pela Polícia Militar, dias após o roubo, por embriaguez ao volante e desacato.

Além desses casos, o suspeito também já foi investigado pela Delegacia de Boquim e, anteriormente, autuado três vezes, sendo dois atos infracionais semelhantes a roubo e um crime de roubo. Ainda de acordo com levantamentos, o homem é egresso do sistema prisional.

O suspeito foi preso e encaminhado para uma unidade policial, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Com essa detenção, a Polícia Civil de Boquim contabilizou 350 prisões em quatro anos. A população também pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas pelo Disque-Denúncia (181).