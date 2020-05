Nesta segunda-feira, 11, diversas lives prometem agitar a programação da galera. Teremos desde o encontro de duas gerações do rap nacional até mesmo grandes nomes internacionais se apresentando através de lives.

Criado em 2008, o grupo 3030 que, recentemente lançou o videoclipe da música “Oração” – em homenagem a todas as mães do país – é o primeiro a se apresentar. Em seguida, um dos precursores do rap no Brasil, fará uma apresentação comemorando seus 35 anos de carreira.

No mesmo horário em que o artista brasileiro se apresenta, vai estar rolando o Festival Raise Up New York com apresentações de artistas como Bon Jovi, Jennifer Lopez, Mariah Carey, entre outros.

Confira abaixo as apresentações marcadas para hoje: