No próximo dia 25 de maio, a Prefeitura de Lagarto realizará uma licitação para adquirir medicamentos que serão entregues para a população lagartense nas Unidades Básicas de Saúde como também nas Unidades de Saúde Mental. A ideia é dar continuidade aos serviços prestados na área da saúde e, por isso, a prefeitura estima investir R$ 3,1 milhões.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, os medicamentos serão destinados aos beneficiários do SUS e aos atendidos nos programas de Saúde da Mulher, Saúde Mental, Programa Remédio em Casa, Medicamentos para Nutrição, Urgência e Emergência. As pessoas com prescrição médica também terão direito a estes medicamentos, inclusive através do Programa Remédio em Casa.

“O pedido de medicamentos foi feito com dados consistentes sobre o consumo de medicamentos, perfil epidemiológico local, e oferta e demanda de serviços na área da saúde municipal”, destacou a gestão que também observou que os R$ 3,1 milhões estimados para a ação não serão aplicados de uma única vez. “Se trata de uma licitação para fornecimento dos medicamentos durante 12 meses e que as compras e os pagamentos serão realizados gradativamente conforme sua necessidade de pedido”, esclareceu.

A licitação

O valor estimado para a aquisição de todos estes medicamentos é de R$ 3,1 milhões. E o edital está disponível no site www.lagarto.se.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br . Todas as dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: licitacaosms@lagarto.se.gov.br ou pelo telefone (79) 3631-1869. Já as propostas poderão ser enviadas eletronicamente a partir das 8h desta terça-feira, 12, enquanto a abertura destas serão feitas no dia 25 de maio às 8h.