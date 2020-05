Nos últimos dias, circulou nas redes sociais uma fotografia mostrando um grupo de pessoas consumindo bebidas alcoólicas na cidade de Simão Dias. O ato descumpriu o decreto estadual de isolamento social.

Diante disso, a Polícia Civil de Sergipe instaurou um procedimento policial para identificar todos os envolvidos, os quais responderão pelo crime de infração à medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268, do Código Penal.

No entanto, durante as investigações, os policiais constataram que um dos indivíduos do grupo foi identificado como servidor da Guarda Municipal de Simão Dias, cedido à delegacia do município. De imediato, ele foi afastado das suas funções por 14 dias.