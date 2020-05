No fim da tarde da última segunda-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) assinou um decreto que incluiu as academias, barbearias e salões de beleza na lista de “serviços essenciais”. A ideia é permitir a reabertura desses estabelecimentos mesmo em tempos de pandemia do Covid-19, já que os Estados e Municípios estão permitindo o funcionamento apenas dos serviços essenciais.

– Atividades essenciais:

– Academias de esporte, salões de beleza e barbearias. pic.twitter.com/kDNgcC77os — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 11, 2020

Entretanto, embora o decreto já esteja em vigor, a reabertura de tais estabelecimentos não é automática. Isso, porque ainda que o governo federal determine o que pode e o que não pode funcionar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o poder de estabelecer políticas de saúde – inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais cabe aos Estados e Municípios.

Portanto, em Sergipe e em Lagarto, a reabertura de academias, salões de belezas e barbearias dependerá da permissão do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da prefeita Hilda Ribeiro (SD), que decidiu revogar a flexibilização do funcionamento do comércio lagartense, colocando uma série de atividades comerciais de quarentena. A medida tem o objetivo de conter a propagação da Covid-19.

1 milhão de empregos

Em conversa com jornalistas na frente do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que as academias, barbearias e salões de beleza respondem por mais de 1 milhão de empregos em todo o país e frisou que a questão da saúde tem que ser tratada juntamente com a questão do emprego. No entanto, ele descartou a ideia de que estava tentando burlar as regras locais de contenção ao novo coronavírus.

“Eu não burlo nada. Se você está me acusando disso, você me desculpa, você se equivocou aí. Saúde é vida. Quem está em casa, agora como sedentário, por exemplo, está aumentando o colesterol dele, problema de estresse, um monte de problema acontece. Se ele puder ir numa academia, logicamente, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, ele vai ter uma vida mais saudável”, argumentou.