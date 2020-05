Com o objetivo de monitorar a evolução dos casos de Covid-19 em Sergipe e ajudar nas decisões de medidas para conter o avanço da doença, o servidor Raphael Silva Fontes, da Coordenadoria de Sistemas (CSI) do IFS e mestrando em Ciência da Computação, criou um painel com uma ferramenta de análise de dados chamada Trodeau.

Na ferramenta, desenvolvida em março deste ano, é possível verificar o número de casos por regiões do estado, municípios, faixa etária e gêneros.

Através do painel de monitoramento, é possível perceber que a maior parte dos 1.800 casos confirmados de Covid-19, em Sergipe, está entre as pessoas de 20 a 39 anos (cerca de 52,4%), seguido pela população com idades entre 40 e 49 anos (20,5%) e de 50 a 59 anos (12,1%).

Em relação ao gênero, as mulheres aparecem como as principais vítimas entre os contaminados pela doença. Elas representam cerca de 59,3% dos casos, enquanto os homens representam cerca de 40,7% dos infectados.

Na comparação por regiões, o leste do estado aparece disparadamente como a que apresenta o maior número de casos. Dentre 1.800 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Sergipe, 1.642 se concentram na região leste, o que representa cerca de 91,8% de todos os casos confirmados do estado. A explicação para isso é que somente Aracaju possui 1.252 casos do novo coronavírus. A região é seguida pelo agreste (6,1%) e sertão (2,1%).