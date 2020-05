Um furto de cabos elétricos, além de danos nos equipamentos na unidade UTR 27 no povoado Quilombo acabaram comprometendo o abastecimento de água em Simão Dias, Segundo informações da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso.

Os reparos e a correção do problema devem acontecer ainda nesta terça-feira, 12, após. De acordo com a Deso, após a reposição dos equipamentos, o abastecimento será restabelecido gradativamente . Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, o abastecimento será retomado sem qualquer aviso.

Por isso, a Deso recomenda que a população economiza o consumo de água dos reservatórios residenciais, como as caixas d’água, para assim, evitar o desperdício.

Caso necessite de serviços de emergência ou realizar pedidos de serviços, a população pode entrar em contato através do número: 08000790195. Creches, hospitais, asilos, entre outras entidades dessa mesma natureza, terão prioridade de atendimento.