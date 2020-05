Na última terça-feira, 12, uma idosa conhecida por Dona Josefa, de 103 anos, recebeu alta médica após vencer a batalha contra o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Simão Dias.

Dona Josefa é residente da zona rural de Simão Dias e, antes de receber alta, vinha sendo monitorada em domicílio por pela Saúde local. Até que “passou por avaliação e após apresentar saúde estável recebeu alta”, informou a pasta.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Simão Dias, o sorriso estampado no rosto da idosa emocionou os profissionais responsáveis pelo seu monitoramento. “Com o registro de hoje, o município de Simão Dias passa a contar com 05 pessoas recuperadas da Covid-19”, comemorou o Município.