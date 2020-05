No último dia 08 de maio, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), assinou um decreto que concede atendimento prioritário aos portadores de Fibromialgia em todo o município. A medida deve ser seguida por órgãos da administração pública direta, concessionários, permissionários, empresas que prestem serviços públicos, e empresas privadas, incluindo as instituições financeiras.

O texto ainda determina que os portadores da Fibromialgia, para gozarem do direito, junto aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência, terão que apresentar uma carteirinha de identificação especial emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, na última terça-feira, 12, a mencionada pasta deu início a distribuição do documento, que possui data de validade.

Para solicitar a carteirinha, o portador da síndrome de Fibromialgia deve protocolar um requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde acompanhado, no mínimo, dos documentos: de identificação com foto e válido em todo o território nacional, da cópia do comprovante de residência e de um laudo médico comprovando que a pessoa porta a doença e que tenha sido emitido até seis meses antes da feitura do protocolo de requerimento.

A Fibromialgia é uma síndrome que se manifesta por dores em diferentes partes do corpo, principalmente na musculatura, além de outros fatores associados, como fadiga e cansaço. “Agora esse público não precisará mais sofrer nas filas de espera e terão lugares junto aos demais públicos prioritários. Esse é mais um avanço do município, para garantir a qualidade de vida da sua população”, destacou a Prefeitura de Lagarto que passou a ser uma das primeiras cidades de Sergipe a conceder esse direito.