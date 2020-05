Em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Universitário de Lagarto tem sido alvo de constantes doações. As últimas foram realizadas pela Igreja Verbo da Vida, com sede em Aracaju e Lagarto, e pelo Departamento de Farmácia do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (DFAL/UFS).

Da Igreja Verbo da Vida, na última terça-feira, 05 de maio, o HUL recebeu uma doação de 1.500 máscaras para uso dos profissionais de saúde. “Além do Hospital Regional, a Igreja Verbo da Vida também tem feito doação em outros locais da capital sergipana e continuará confeccionando mais máscaras para doar a comunidades carentes do município”, diz a igreja em nota.

Já o DFAL-UFS doou quantidades de álcool 70% em líquido e em gel, que foi produzido dentro do campus Lagarto por integrantes do curso superior de Farmácia ministrado na unidade. Tal iniciativa também tem beneficiado outras instituições de saúde, acolhimento e apoio social do município, como Asilo Santo Antônio, Cooperativa de Catadores, Fazenda Esperança, Abrigo Girassol, e Cemitérios Paroquiais.

De acordo com a UFS, o projeto conta com o apoio da sociedade civil através de algumas doações feitas por empresas, instituições e pessoas físicas. “E tem mantido uma rotina de produção e distribuição semanal do produto, incluindo álcool líquido, em gel e glicerinado antisséptico”, detalhou a autarquia.