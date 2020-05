O Governo do Estado de Sergipe informou que não vai reabrir as academias, salões de beleza e barbearias, mesmo após o presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), ter assinado um decreto que coloca tais atividades na lista de serviços essenciais a população.

A decisão do governo sergipano tem o aval do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma vez que o órgão decidiu que a competência para abrir ou fechar estabelecimentos não compete a União, mas aos Estados e Municípios.

Além de Sergipe, os governadores de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte anunciaram que irão manter as academias, salões de beleza e barbearias fechados. No entendimento deles, ainda não chegou o momento de flexibilizar o isolamento e o distanciamento social.

Entenda: Bolsonaro permite o funcionamento de academias, salões e barbearias