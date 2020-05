Com o objetivo de amenizar os impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está realizando a entrega de kits de alimentação escolar para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Riachão do Dantas, até a última quarta-feira, 13, o Município havia distribuído 1.660 kits, faltando efetuar a entrega de mais 665. “Os kits foram montados com a orientação de nutricionista e as entregas estão seguindo as recomendações dos órgãos de saúde”, frisou o Município.

Ainda segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, a distribuição dos kits está baseada na Lei nº 13.987/2020, sancionada no mês de abril deste ano, que regulamenta o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); e que todas as entregas estão sendo monitoradas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE).