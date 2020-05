View this post on Instagram

No dia de Nossa Senhora de Fátima, trago boas notícias sobre o meu estado de saúde, ao mesmo tempo que agradeço mais uma vez, o carinho e as orações dos meus conterrâneos itabaianenses e aos demais sergipanos. Sigam as orientações médicas e governamentais, para que possamos superar esse momento de pandemia tão logo em breve. Preserve a sua vida e a dos seus familiares. #TodosNoCombateAoCoronavírus