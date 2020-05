Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto, nesta quarta-feira, 13, o município registrou mais dois casos confirmados do novo coronavírus. Com isso, o número de infectados pela doença sobe para 29.

De acordo com a SMS, um dos casos é de uma criança recém nascida, com 22 dias de vida, no povoado Brasília. Este é o primeiro caso registrado no povoado. Já o outro, é de uma idosa de 67 anos do centro da cidade. Ambos estão cumprindo isolamento domiciliar.

O boletim aponta ainda que foram testadas 169 pessoas em Lagarto, sendo que 115 desses testes foram negativados e outros 25 aguardam resultado. Até o momento, o município registrou dois óbitos e nove altas médicas. Além disso, quatro pessoas estão internadas em leitos de enfermaria e nenhuma na UTI.

Confira abaixo os casos de Covid-19 em Lagarto por bairro e povoado: