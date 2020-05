O Ministério da Educação decidiu prorrogar por mais 30 dias a volta das aulas presenciais no ensino superior. A medida foi publicada na edição da última quarta-feira, 13, do Diário Oficial da União e passa a valer a partir desta quinta-feira, 15.

De acordo com o MEC, o novo adiamento decorre da incidência de caos do novo Coronavírus, que no Brasil já infectou 13.149 pessoas, das quais 749 foram a óbito. Somente em Sergipe, por exemplo, 42 cidadãos já morreram.

Entretanto, cabe destacar que a autorização da substituição das aulas presenciais por aulas digitais foi concedida no último dia 17 de março, por meio de um decreto. Inicialmente, a permissão tinha a validade de apenas 30 dias, considerando as orientações do Ministério da Saúde para prevenir a transmissão da Covid-19.

Desde então algumas instituição de ensino superior da Rede Privada têm aderido a esta autorização. No entanto, o ato tem gerado críticas da classe estudantil que cobra uma redução ou uma flexibilização no valor das mensalidades. A categoria entende que elas deveriam corresponder ao valor de um curso EAD.