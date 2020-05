O cliente Banco do Nordeste conta a partir de agora com a Plataforma de Crédito Especializado (PCE) no portal Internet www.bnb.gov.br. A ferramenta possibilita que o cliente faça sua solicitação de crédito sem sair de casa. Além disso, ele pode enviar online a documentação necessária para análise dos projetos, agilizando a concessão do financiamento no BNB com celeridade e segurança.

No portal do Banco, o cliente registra a solicitação de crédito, que acionará a Agência escolhida para realização da entrevista, presencial ou por telefone. Ao concluir essa fase, o cliente recebe a notificação por e-mail com a relação de documentos customizada para análise do pleito. Uma vez providenciados os documentos, o cliente os envia ao Banco. A entrega pode ser diretamente na Agência ou por meio de upload no portal do Banco do Nordeste, conforme orientação previamente enviada por e-mail.

Segundo o presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, “no momento de emergência de saúde pública provocada pela epidemia, com impactos na economia, a modernização e agilização do crédito voltado para investimentos representa avanço importante tanto para a empresa como para empreendedores”.