Em meio à crise global do coronavírus (COVID-19), a MRV – plataforma líder de soluções habitacionais no Brasil –, tem adotado algumas medidas para ajudar o consumidor a realizar seu sonho da casa própria. Até o fim de maio, a empresa oferece condições únicas de compra para diversos imóveis, espalhados por todo o país. Além do benefício da postergação da Caixa Econômica Federal de 180 dias para o início do pagamento das parcelas, a MRV oferece descontos exclusivos de até R$ 20 mil e seguro bonificado. Todo o processo da compra é feito sem que o cliente precise sair de casa, de forma totalmente online, através da plataforma digital da empresa.

Dado o cenário atual de inseguranças econômicas mundo afora, a empresa entende que seu papel de agente transformador para a realização de sonhos é, mais do que nunca, de extrema importância. “Ter seu próprio lar e conseguir ficar em casa é questão de saúde pública. Entendemos que é nossa função oferecer as melhores condições para que os brasileiros possam realizar seu sonho da casa própria nesse momento, e esse é o objetivo da campanha Compra Certa MRV”, diz Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV.

A campanha valoriza os produtos da MRV que possuem certos diferenciais, como varanda, área privativa, lazer completo e equipado, energia solar fotovoltaica, paisagismo no entorno do empreendimento. Várias das unidades em promoção contam com o selo Vem Morar, uma parceria de entidades do setor da construção civil com a Caixa Econômica Federal para garantir a oferta de benefícios ao comprador. Os interessados em conhecer os empreendimentos podem acessar a plataforma digital de vendas através do site www.mrv.com.br ou através do Whatsapp (31) 9900 – 9000.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.