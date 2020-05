Na última quinta-feira, 14, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que a segunda parcela do auxílio emergencial será depositada a partir da próxima segunda-feira, 18, de forma escalonada, com base na data de nascimento dos beneficiários. O anúncio foi realizado durante a live semanal do presidente da República Jair Bolsonaro.

O comunicado veio após a Caixa completar duas semanas sem realizar qualquer pagamento do benefício de R$ 600. Na tarde desta sexta-feira, 15, o cronograma exato deve ser anunciado, a partir das 15h.

Além disso, Guimarães ainda afirmou que a Caixa vai oferecer, gratuitamente, uma conta digital para todos os beneficiários do auxílio emergencial. Até então, as contas eram criadas apenas para as pessoas que não tinham conta bancária nem cartão do Cadastro Único, ou seja, não tinham qualquer meio digital para receber o beneficio. Ao todo, foram criadas 20 milhões de contas desse tipo.

Os outros beneficiários recebiam a quantia em suas próprias contas bancárias ou no cartão do Bolsa Família. Esses totalizavam 29,7 milhões de beneficiários.

Pagamentos pendentes

O presidente da Caixa também anunciou que o banco pagará entre esta sexta-feira, 15 e sábado, 16, um lote pendente, referente a primeira parcela, às pessoas que tiveram inconsistências no cadastro e, por isso, ainda não haviam recebido o benefício. Entretanto, Guimarães não entrou em detalhes sobre quantos devem receber esse pagamento pendente.

Auxílio Emergencial

Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.

Com informações da Agência Brasil