Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na última quinta-feira, 15, Sergipe registrou mais 227 casos confirmados do novo coronavírus.

Com isso, o número de pessoas infectadas pela doença no estado sobe para 2.494. Além disso, Sergipe também registrou mais cinco óbitos, totalizando 47. Dentre as vítimas fatais, três eram homens – sendo um idoso de 73 anos de Canindé de São Francisco, que timha cardiopatia; outro de 57 anos de Japaratuba; e o terceiro de 36 anos, de Aracaju – e duas mulheres da capital, sendo uma de 23 anos que sofria de asma e outra de 64 anos com cardiopatia. Ainda de acordo com a SES, outras 14 mortes estão em investigação.

No total, foram realizados 7.072 testes, sendo 4.578 negativados. De acordo com o boletim, 156 pacientes estão internados, sendo 76 em leitos de UTI (27 na rede privada e 49 na rede pública) e 80 em leitos clínicos (18 na rede privada e 62 na rede pública). Com isso, a taxa de ocupação nos leitos de UTI da rede pública chega a 65%. Além disso, metade dos leitos de UTI da rede privada já estão ocupados.

Confira abaixo os casos confirmados de Covid-19 por município: