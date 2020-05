Com 2.494 casos confirmados, a situação do novo Coronavírus em Sergipe é preocupante. Isto porque, de acordo com o governador Belivaldo Chagas (PSD), 78% dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública para acolher infectados pela Covid-19 estão ocupados.

“As coisas estão se complicando cada vez mais porque tem sido cada vez mais frequente a quantidade de pessoas contaminadas. Chegamos a 78 % de ocupação e leitos de UTis (rede pública), 50% do total de leitos (rede pública e privada). O que é extremamente preocupante”, disse o governador em entrevista.

Aliada a este fator, Belivaldo destacou que o índice de isolamento social em Sergipe apresentou uma queda muito grande ao passo em que o Governo do Estado enfrenta dificuldades para adquirir 60 respiradores, via Consórcio Nordeste.

“Já estamos na tentativa da quinta compra com a Turquia, mas com cuidado. Não temos condições de adquirir no Brasil porque a indústria nacional não tem capacidade de entrega. Nós estamos numa fase de crescimento, as pessoas não estão colaborando como todo”, lamentou o gestor.

Entretanto, apesar das dificuldades na aquisição dos respiradores, o governador informou que nos próximos dias o Estado entregará cerca de 20 novos leitos para assistência dos contaminados. Segundo ele, a ideia é cumprir a meta inicial de disponibilizar entre 160 e 170 leitos, com a perspectiva de chegar a 200 ou 250, “se conseguirmos adquirir os respiradores”.

Em Lagarto, alguns leitos estão disponibilizados no Hospital Universitário de Lagarto. No entanto, nos próximos meses, o município deve também contar com um hospital de campanha e novos leitos a serem entregues pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC).