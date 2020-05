Nesta sexta-feira, 15, atendendo a um pedido de moradores e da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), o secretário municipal do Planejamento, Adriel Alcântara, esteve no bairro Ademar de Carvalho, popularmente conhecido por Campo da Vila.

Na oportunidade, acompanhado do cabeleireiro Robério Fernandes, um dos representantes daquela comunidade, Alcântara vistoriou algumas ruas e córregos reclamados pelos moradores. De imediato, a Secretaria de Obras foi acionada para fazer os devidos reparos.

Procurado pelo Portal Lagartense, Adriel disse que o bairro Ademar de Carvalho será um dos bairros com mais projetos inovadores. “Tudo isso, porque a prefeita Hilda Ribeiro está sensibilizada com este povo que há anos não recebiam a devida atenção do poder público municipal”, justificou.

Ao que o secretário deixou a entender, a atenção a ser dada pela gestão Hilda Ribeiro àquela comunidade parte de serviços paliativos, passando pela pavimentação asfáltica e granítica de várias ruas e findando com a reforma de todas as praças daquele bairro. “Iniciamos pelo Conjunto Morumbi com a implantação de manilhas de esgoto, livrando a população do contato com doenças causadas pela presença de fezes e de lixo”, destacou Adriel Alcântara.