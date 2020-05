Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lagarto registrou mais três altas, elevando o número de pessoas curadas da Covid-19 no município para 13.

Ainda de acordo com a SMS, mais dois casos do novo coronavírus foram registrados em Lagarto. Com isso, o município passou a contar com 31 casos confirmados da doença. Os dois casos são da zona urbana, sendo um do centro e o outro do bairro Jardim Campo Novo. As duas localidades possuem agora 6 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Trata-se de dois homens de 33 e 51 anos.

No total, Lagarto realizou 178 testes, sendo 115 descartados. Outras 32 pessoas aguardam o resultado do exame, três estão internadas em leitos de enfermaria e nenhuma em leito de UTI. Até o momento, o município registrou dois óbitos pela doença.

Confira abaixo as quais bairros e povoados de Lagarto já registraram casos confirmados de Covid-19: