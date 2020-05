Nas últimas horas da noite da última sexta-feira, 15, a Secretária Municipal de Saúde de Lagarto, Polyana Ribeiro, divulgou uma nota em suas redes sociais para informar que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19), mas que já está curada. O comunicado foi expedido, após o recebimento do laudo médico.

De acordo com Polyana, o teste foi feito por iniciativa própria. Uma vez que devido a sua atuação como gestora na linha de frente do combate a pandemia em Lagarto, ela afirma ter sentido a necessidade de fazer a testagem para avaliar o seu estado de saúde.

“Hoje [15/05] recebi o resultado e o laudo mostra que já tive a doença de forma assintomática e que já possuo as células de defesa em meu organismo contra a doença. Ou seja, encontro-me curada e possuo anticorpos que ajudam a me proteger de uma nova infecção”, destacou Ribeiro.

Diante do ocorrido, a Secretária Municipal de Saúde de Lagarto encerrou a nota reforçando “a necessidade do distanciamento social e da adoção das boas práticas de prevenção para a doença, pois, assim como eu, existem pessoas que não desenvolvem os sintomas da doença”. E completou: “Nesses momentos, o uso dos equipamentos de proteção individual e intensificação das boas práticas de higiene tornam-se indispensáveis”.

Autoridades infectadas em SE: Vice-governadora Eliane Aquino, Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese); deputado estadual Zezinho Sobral, líder do Governo Belivaldo Chagas na Alese; José Carlos Felizola, Secretário Geral do Governo de Sergipe; e Edvaldo Nogueira, Prefeito de Aracaju.

