Em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas realizou um treinamento junto aos Agentes de Combate a Endemias (ACE) do Município que atuarão nas ações de desinfecção.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Riachão do Dantas, a ação fez parte do contínuo processo de aperfeiçoamento da mão de obra do setor da saúde pública do município, visando um melhor atendimento à população, em especial em tempos de Coronavírus.

“O objetivo do treinamento é aprimorar o atendimento à população, através da capacitação que auxiliará no enfrentamento ao Coronavírus e no combate a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue”, destacou a Prefeitura de Riachão do Dantas.

Cabe destacar que, após o treinamento, ocorrido na última quinta-feira, 14, na última sexta-feira, 15, a equipe de desinfecção foi colocada em campo, mais especificamente nos povoados Campestre, Vivaldo e Volta.