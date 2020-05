Em nova entrevista concedida por telefone, na última sexta-feira, 15, à radio Xodó FM, o governador Belivaldo Chagas (PSD) afirmou que as ações em prol da retomada da economia sergipana será tratada quando a curva de contaminação do novo coronavírus (Covid-19) começar a diminuir. Para o gestor, o momento é de cuidar das vidas das pessoas.

“O estado não terá uma economia sadia se o nosso povo estiver doente. Não é fácil ter um ente querido e ver ele ir embora. Não é fácil para os governantes, não é fácil para os profissionais de saúde, não é fácil para ninguém ver filas de ambulâncias nas unidades hospitalares com pessoas precisando de leitos de UTI. O plano de retomada da economia eu vou tratar sim, mas quando essa curva parar de crescer e estivermos com segurança. Esse não é o momento de discutir economia”, pontuou o governador.

Belivaldo reforçou a necessidade de colaboração da população no cumprimento das medidas de isolamento adotadas pelo Governo do Estado, bem como destacou que as forças policiais estão prontas para agirem junto àqueles que não colaborarem com o cumprimento das medidas sanitárias que visam promover a contenção da propagação do novo coronavírus.

“A Segurança Pública está à disposição da sociedade como sempre esteve. O que a gente precisa é desse apoio e colaboração. Parte da população está fazendo a sua parte, mas existe outra que não ajuda em nada e para isso, tem que ser acionada na forma de lei. Com relação a isso, não se pode tergiversar”, disse o governador.

