No último sábado, 16, o marco inaugural da pavimentação asfáltica da Avenida da Estação foi vandalizado. Na ocasião, letras do slogan da Prefeitura Municipal de Lagarto – “Capital do Interior” – foram retirados por indivíduos ainda não identificados.

No entanto, apesar do autor do vandalismo não ser identificado, o crime foi realizado da mesma forma nos marcos inaugurais das praças Filomeno Hora e Felino Fontes, que também tiveram as letras do slogan da gestão Hilda Ribeiro (SD) arrancados.

Cabe destacar que a Praça Filomeno Hora foi vandalizada duas vezes em menos de dois meses, após a sua reinauguração. Além disso, em um desses atos, os criminosos chegaram a cortar os fios de eletricidade, que deixou o mencionado espaço as escuras, o que fez a gestão municipal adiar o início do projeto “Verão na Praça”.

Diante de tais crimes, a Prefeitura Municipal de Lagarto emitiu uma nova nota, na qual lamenta os ocorridos e destaca que tais crimes promovem apenas o desperdício de dinheiro público. Uma vez que a restauração de tais marcos são dívidas compartilhadas por todos os cidadãos pagadores de impostos.

“O que intriga e faz pensar é que os criminosos, agindo seja por impulso ou sob o patrocínio de interesses políticos, procuram destruir especificamente as letras com a inscrição “Lagarto – Capital do Interior”, que é o slogan da Administração Municipal, como uma tentativa mesquinha, mas sem o menor efeito de apagar as grandes realizações da mesma”, observa a gestão municipal.

A Prefeitura de Lagarto também informou que o marco da Avenida da Estação será recuperado, bem como fez um chamamento a população sobre o cumprimento dos seus deveres. “Ao constatar atos como os descritos acima ou de qualquer outra situação, denuncie! Porque é o nosso dinheiro destruído em cada novo marco inaugural instalado pela Prefeitura”, conclamou.

GML investiga o caso da Avenida da Estação

Ainda em nota, a Prefeitura Municipal de Lagarto comunicou que a Guarda Municipal já foi acionada e, com base em uma denúncia anônima, “já está buscando identificar o (a) criminoso(a) e tomará as medidas cabíveis”.