No último final de semana, uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) esteve em Lagarto para recolher o corpo de um homem que foi vítima de disparos de arma de fogo.

Segundo informações, o corpo foi recolhido no povoado Brasília, na zona rural do município, onde o mesmo foi encontrado por populares dentro de um laranjal. Já o horário do crime permanece desconhecido.

Diante disso, a Polícia Civil de Lagarto foi acionada e segue investigando o caso. Qualquer informação pode ser passada as autoridades de forma anônima pelo disque denúncia 190 ou 181.

Outros corpos

Ainda durante o último final de semana, o IML recolheu corpos em Boquim, de uma vítima de acidente de trânsito; Nossa Senhora do Socorro, de uma vítima de arma de fogo; e Nossa Senhora de Lourdes, de vítima de afogamento. O recolhido em Lagarto será retirado do órgão em Aracaju, nesta segunda-feira, 18.