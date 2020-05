Lagarto é o sexto município com o pior índice de isolamento social em Sergipe. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e reforça a necessidade das pessoas permanecerem em suas casas, já que devido ao baixo percentual de isolamento, 47%, o risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) nas terras de Laudelino Freire e Sílvio Romero é muito alto.

Segundo a SES, os municípios sergipanos com os piores índices de isolamento social são: Telha (35%), Itabaiana (38%), Macambira (39%), São Francisco (42%), Malhada dos Bois (45%), Lagarto (45%), Nossa Senhora da Glória (47%), Propriá (47%), Pedra Mole (47%), Aracaju (47%), Poço Verde (48%), Frei Paulo (49%) e Laranjeiras (49%).

O levantamento, feito com base em dados do Observatório Sergipe, ainda mostrou que, na região centro-sul do estado, Simão Dias está entre os que apresentam um índice baixo de isolamento social: 55%. Enquanto Riachão do Dantas, com 62%; e Tobias Barreto, com 65% estão em uma situação um pouco mais confortável, já que figuram na lista dos municípios com o percentual regular.

Cabe destacar que o índice de isolamento social recomendado pelas autoridades em Saúde para conter a propagação do novo coronavírus é de 70% ou mais. No entanto, em Sergipe, conforme a SES mostrou, somente três cidades conseguiram superar tais percentuais, são eles: Santa Rosa de Lima (70%), Riachuelo (71%) e Santana de São Francisco (73%).

Número de infectados segue crescendo

Enquanto as autoridades municipais e estaduais seguem lidando com a pandemia como podem, parte dos sergipanos ainda insistem em desrespeitar o isolamento social. Como resultado, o número de infectados pela Covid-19 segue crescendo. Um exemplo disso é que no último domingo, 17, Sergipe atingiu a marca de 3.343 pessoas infectadas pelo novo vírus.

Último boletim epidemiológico sobre a Covid-19 em Seripe 1 de 3

Veja também: Criança de 11 meses é diagnosticada com Covid-19 em Lagarto