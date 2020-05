Nos últimos finais de semana, o Rotaract Club de Lagarto doou 50 cestas básicas a dezenas de famílias carentes do município. Os atos ocorreram após o início da Campanha T.P.A., que desde abril tem trocado máscaras por alimentos não-perecíveis.

Segundo Josino Neto, presidente do Rotaract Club de Lagarto, nesta primeira etapa, as cestas foram distribuídas nos bairros Ademar de Carvalho, Matinha, Loiola II, Albano Franco, Santa Teresinha, Jardim Campo Novo e Exposição.

A ação também distribuiu mantimentos nas 11 casas e nos povoados Tanque, Vargem, Barro Vermelho, Fuzuê, e Cruzeiro Verde, além da região do lixão do município. “Nós selecionamos as famílias beneficiadas após uma visita a essas comunidades”, destacou Neto.

Ao Portal Lagartense, o presidente do Rotaract Club de Lagarto comemorou o resultado desta primeira etapa da campanha. “Nossa ideia é proteger a sociedade diante dessa pandemia. Por isso, as pessoas que doaram os alimentos receberam máscaras em troca. Com isso, conseguimos montar cestas básicas e kits de limpeza para os mais vulneráveis”, ressaltou.

Questionado sobre quando ocorrerá a segunda etapa da mencionada campanha, Josino afirmou que ainda não há data definida, mas que a mesma será anunciada na página oficial do Rotaract Club de Lagarto no Instagram.

“Estamos aguardando a costureira entregar as máscaras para divulgarmos a campanha novamente”, explicou. “Mas a nossa expectativa é que possamos arrecadar mais alimentos e produtos de limpeza ou higiene pessoal do que na primeira etapa para assim podermos beneficiar mais famílias e outras localidades”, completou.