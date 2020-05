Nos últimos dias tem crescido o debate sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19). É que autoridades mundiais estão divididas sobre o uso do medicamento, que figura como uma alternativa médica mesmo não tendo a sua eficiência comprovada cientificamente.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que era um entusiasta da cloroquina, resolveu silenciar após a divulgação de estudos que não encontraram benefícios na administração do mesmo. Já o seu pupilo do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro continua defendendo o uso do medicamento em infectados pela Covid-19.

E foi diante deste debate que o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (SD/SE) resolveu emitir o seu posicionamento. Por meio de duas postagens em sua conta oficial no Twitter, o parlamentar disse que respeitará o uso da cloroquina, desde que a sua administração ocorra após uma decisão tomada em conjunto pelo médico, a família e o paciente infectado.

A disputa política neste País passa todos os limites e chega até na solução para o coronavírus. A cloroquina é um medicamento liberado para uso no Brasil e, caso o médico julgue necessário e o paciente autorize e queira usar, pode ser utilizada no tratamento da Covid-19. — Gustinho Ribeiro (@GustinhoRibeiro) May 17, 2020

Este é o momento de colocarmos nossas ideologias políticas de lado para, unidos, combatermos este inimigo comum que não escolhe cor, idade, sexo, religião e nem partido. O tratamento é uma opção de cada médico junto com seu paciente e a família e isso eu irei respeitar. — Gustinho Ribeiro (@GustinhoRibeiro) May 17, 2020

No Congresso Nacional, o deputado federal Gustinho Ribeiro é membro da Comissão Mista que acompanha os gastos do governo federal no combate ao novo coronavírus.