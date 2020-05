Nesta segunda-feira, 18, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto divulgou os resultados dos testes realizados pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), no dia 7 deste mês, com o objetivo de mapear os casos de pessoas assintomáticas infectadas pela Covid-19 no município.

Dentre os 301 testes analisados, 29 deram positivo para o novo coronavírus, 235 deram negativo, e os exames mostraram ainda que entre as pessoas examinadas, 30 estavam curadas, ou seja, também chegaram a ser infectadas em algum momento. mas se recuperaram. Outros sete resultados foram inconclusivos.

Somando-se os resultados divulgados pela SMS, que apontavam 32 casos confirmados da doença, aos resultados dos exames realizados pela UFS, que apontam 29 novos casos, além das 30 pessoas curadas, mas que já tiveram a doença, Lagarto passa a registrar 91 casos confirmados de Covid-19. Ou seja, os casos confirmados da doença em Lagarto praticamente triplicaram com a divulgação dos novos resultados.

Já o número de pessoas curadas também triplicou e subiu de 15 para 45, mostrando que praticamente metade (49,45%) das pessoas infectadas que entraram para os registros oficiais já estão curadas.

Testes da UFS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizou 4 mil testes de Covid-19 na população sergipana, com o objetivo de identificar pessoas assintomáticas, ou seja, que não apresentam sintomas da doença.

A Ação foi realizada por professores e alunos da UFS e técnicos do Hospital Universitário, em parceria com profissionais de saúde do estado e municípios.

A ação voluntária, encerrada no dia 9 deste mês, atendeu os dez municípios mais populosos de Sergipe. São eles: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, São Cristovão, Estância, Tobias Barreto, Itabaianinha, Simão Dias e Glória.

Em todas as cidades do interior que já tiveram acesso aos resultados dos testes feitos pela UFS, houve um grande aumento no número de casos confirmados, chegando muitas vezes a triplicar os dados oficiais.