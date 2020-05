O período de indicação e formalização dos candidatos a prefeito e vereador está se chegando. Por isso, o ex-prefeito de Lagarto Valmir Monteiro (PSC), em entrevista concedida ao Portal Alô News, defendeu a candidatura do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), seu filho, para Prefeito de Lagarto nas eleições do próximo dia 04 de outubro.

Segundo Valmir, sua aposta em Ibrain se deve ao fato do mesmo ser “um candidato preparado para a luta, inteligente, perspicaz e que com certeza fará uma futura administração baseada em princípios sociais e voltada principalmente para a população mais carente do município”.

“Ibrain tem feito um excelente trabalho como deputado estadual, é um jovem antenado com os atuais problemas da sociedade e é um homem de visão. Ele vai fazer Lagarto avançar em largos passos para o futuro e sanar os problemas que a atual gestão tem causado” salientou Valmir Monteiro.

Deputado estadual pela primeira vez, Ibrain Monteiro foi eleito em 2018 com 32.059 votos. Na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, ele tem movidos indicações voltadas a questões sociais e educacionais. A última foi voltada a redução da mensalidade das instituições privadas de ensino superior.

Já para as eleições de 2020, seu grupo, liderado pelo ex-prefeito Valmir Monteiro, conta com o apoio dos vereadores Eduardo de João Maratá, presidente da Câmara Municipal; Amilton Fontes e José dos Perfumes. Além desses, o grupo também conta com a adesão do empresário Ginaldo do Feijão que poderá ser o candidato a vice na chapa dos Monteiros.