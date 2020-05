Um dos problemas que algumas pessoas estão encontrando ao acessar o aplicativo do FGTS é o “PIS inconsistente”. Ao tentar fazer o login no app para consultar informações sobre o saque imediato, a ferramenta informa a tal mensagem. Saiba o que isso significa.

Entenda o que significa a mensagem “PIS inconsistente” no aplicativo do FGTS

Receber a mensagem “PIS inconsistente” quer dizer que há divergência entre os dados informados no Cadastro NIS (PIS/NIS/NIT/PASEP) e na Receita Federal (CPF). Essa diferença, portanto, impossibilita o acesso à base de dados do FGTS, pois através do CPF informado o app busca o NIS a ele correspondente e localiza as contas vinculadas àquele NIS.

Contudo, se o número do CPF não consta no cadastro NIS ou se há divergências entre o nome, data de nascimento ou nome da mãe, quando comparado aos dados da Receita Federal, o aplicativo não consegue concluir a pesquisa.

Desse modo, é necessário que as informações cadastradas no NIS e na Receita Federal sejam idênticos. Caso haja alguma diferença, o aplicativo exibirá a mensagem “PIS inconsistente”.

A nova ver­­são do aplicativo do FGTS pos­­sui au­­ten­­ti­­ca­­ção por CPF em cum­­pri­­men­­to ao De­­cre­­to nº 9.723 de 11/03/2019.

Saiba o que fazer em caso de inconsistência cadastral

Quem receber a mensagem de PIS inconsistente deve comparecer presencialmente a qualquer agência da CAIXA Econômica para atualizar o cadastro portando documento de identificação oficial com foto e Carteira de Trabalho.

Onde fazer a consulta de informações do PIS/Pasep

PIS (trabalhador de empresa privada):

Pelo aplicativo para celular“Caixa Trabalhador”;

Site da Caixa (www.caixa.gov.br/PIS);

Telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

Central de atendimento do Banco do Brasil:

4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 729 0001 (demais cidades)

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

O que é PIS/Pasep

O PIS (Programa de Integração Social) é a contribuição realizada pelos empregadores para garantir o pagamento do seguro desemprego e do abono salarial. Trabalhadores do setor privado recebem o benefício pela Caixa Econômica Federal.

Enquanto isso, o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio Público) possui a mesma função, no entanto é destinado para os servidores públicos e é pago através do Banco do Brasil.

O cadastro no PIS/Pasep é realizado apenas por solicitação do empregador.O número de inscrição pode ser encontrado na Carteira de Trabalho ou no Cartão do Cidadão.