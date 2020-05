Durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Despachos, nesta segunda-feira, 18, o governador Belivaldo Chagas anunciou o novo decreto Nº 40.598 que mantém as medidas restritivas de isolamento social no estado, por tempo indeterminado, e prevê uma fiscalização ainda maior de seu cumprimento.

Segundo o governador, esta semana será de grande trabalho extensivo relacionado a fiscalização para o cumprimento do decreto. Além disso, Belivaldo afirma ainda que são ações duras que acontecerão de forma conjunta com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, principalmente em relação aos 10 municípios que apresentam o maior número de casos.

Vale lembrar que Lagarto está entre esses municípios, juntamente com Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Barra dos Coqueiros, Itabaianinha, Estância, Nossa Senhora da Glória e Umbaúba.

Ainda de acordo com o novo decreto, as atividades econômicas, incluindo o comércio em geral (como academias, shopping centers, galerias, boutiques, clubes, boates, casas de espetáculos, salão de beleza, clínicas de estética), com exceção daquelas consideradas essenciais, continuam suspensas até o dia 25 de maio.

O documento também atribui à SES e Secretaria de Estado Geral do Governo (SEGG) a apresentação do Plano de enfrentamento e Plano de Retomada das atividades econômicas, a serem apreciados pelo Comitê Gestor de Emergência.

Autonomia dos municípios

Belivaldo afirma ainda que o decreto reforça a competência dos municípios para disporem sobre regras de circulação; rodízios de carros; proibição de estacionamentos; implantação de barreiras sanitárias; decisão sobre lockdown.

“O Decreto prevê, ainda, que os municípios podem realizar ações isoladas, com relação a apertar e não afrouxar as medidas, caso julguem necessário. Mas numa ação coordenada tanto pela SES quanto pela Vigilância Sanitária”, explica.

Preocupação com as UTIs

O documento também institui o monitoramento dos leitos de UTI da rede privada, a ser executado por meio do Complexo Regulador em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde – SES. Com isso, os hospitais privados deverão informar, imediata e diariamente, ao Complexo Regulador em Saúde do Estado, todas as alterações de situação de seus leitos de UTI.

