Em decorrência do agravamento da crise causada pela pandemia da Covid-19 e do crescente número de contaminados, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) decidiu prorrogar para o dia 30 de junho, a suspensão do expediente na Secretaria do TRE-SE, nas Zonas Eleitorais, na Central de Atendimento da Capital e no CEAC do Shopping RioMar.

A medida foi regulamentada por meio da Portaria Conjunta 14/2020, publicada na última segunda-feira, 18, e assinada pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Dos Anjos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e pela Excelentíssima Senhora Desa. Iolanda Santos Guimarães, vice-presidente e corregedora regional eleitoral de Sergipe.

“A medida atende à necessidade de enfrentar com procedimentos adequados e eficazes essa emergência de saúde pública de relevância internacional. A Organização Mundial de Saúde (OMS), os órgãos e as autoridades competentes recomendam e determinam o isolamento social. Neste momento, quem sair de casa deve também usar máscara e cumprir o distanciamento”, justificou o TRE/SE.

O Fórum Eleitoral de Lagarto está com o expediente suspenso desde o final de março. Com isso, os trabalhos seguem sendo executados de maneira remota. “Assim que tudo se normalizar, a Justiça Eleitoral voltará aos atendimentos presenciais.”, observou a Justiça Eleitoral.