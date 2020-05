No âmbito educacional, a Prefeitura Municipal de Lagarto, além de doar kits de alimentação com ingredientes da merenda escolar, tem aproveitado a suspensão das aulas para reformar unidades escolares em situação crítica. A ação faz parte do Programa Escola + Bonita.

De acordo com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), as reformas têm o objetivo de dar maior segurança as comunidades escolares, já que algumas unidades estavam “em situação crítica, com salas interditadas sem nenhuma condição de segurança”, diz.

E completa: “Já revitalizamos um grande número de unidades de ensino e como estamos com as aulas infelizmente suspensas, vamos continuar trabalhando mais, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde, na prevenção dos pedreiros e serventes ao Covid-19”.