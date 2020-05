Na noite desta segunda-feira, 18, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), informou que seus exames deram positivo para o novo Coronavírus (Covid-19). A prefeita, que agora ficará em isolamento social e trabalhará de maneira virtual, diz que recebeu a informação com muita tranquilidade.

“Farei reuniões virtuais com secretários e outros gestores, acompanharei as ações da prefeitura no combate ao covid e despacharei novas determinações sempre que necessário”, adiantou a prefeita. “Aproveito para reafirmar que esse vírus é extremamente contagioso e todo cuidado é pouco”, alertou.

Cabe destacar que o anúncio da infecção da prefeita foi confirmado dias depois da secretária Municipal de Saúde, Polyana Ribeiro, ter informado que contraiu o novo coronavírus, que ficou assintomática e que já venceu a doença, já que seu organismo desenvolveu os anticorpos necessários.

