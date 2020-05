Na tarde da última terça-feira, 19, um cidadão divulgou um vídeo nas redes sociais com críticas ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e as medidas adotadas por ele durante a pandemia, sobretudo ao fechamento dos estabelecimentos comerciais.

As críticas foram ainda mais inflamadas, porque – devido ao ângulo da filmagem – o cidadão pensou que a população itabaianense tinha acordado e resolvido ir as ruas para pedir a volta das atividades econômicas em Sergipe.

Entretanto, após a divulgação do vídeo, outros itabaianenses desmentiram a existência de uma manifestação contrária ao governador, já que o ato tratava-se apenas de um cortejo fúnebre do jovem Maycon Ramos, que era conhecido por gostar de vaquejada e que perdeu a vida em uma luta contra o câncer. Confira o vídeo com críticas ao governador:

Após a veiculação das imagens, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou que a Polícia Civil já localizou o autor da fake news é que todas as medidas cabíveis já foram tomadas.