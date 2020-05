Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira, 19, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou que o Congresso Nacional criará uma comissão mista, composta por deputados e senadores, para discutir sobre a possibilidade de adiar as eleições municipais deste ano sem a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores.

Segundo Maia, a comissão mista será criada pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). “[Se] nós vamos mantê-la no mesmo dia, ou se o Parlamento vai modificá-la dentro do próprio mandato, em uma outra data. Então, seria o adiamento das eleições sem prorrogação de mandato. Isso eu vi em uma discussão com os líderes, que é quase uma unanimidade”, afirmou.

Cabe destacar que a autoridade para alterar o calendário eleitoral depende apenas do Congresso Nacional, uma vez que as eleições estão regulamentadas por força de lei. Mesmo assim, Rodrigo Maia disse que antes de ser discutida entre os parlamentares, o adiamento das eleições será discutida com o ministro Luís Roberto Barroso, que toma posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 25 deste mês.

Deputados lagartenses têm opiniões diferentes

Apesar da comissão ainda não estar formada, a reportagem do Portal Lagartense já apurou que os deputados federais de Lagarto Gustinho Ribeiro (SD) e Fábio Reis (MDB) possuem opiniões contrárias quanto ao adiamento das eleições. É que enquanto o primeiro defende a unificação dos pleitos com a prorrogação dos mandatos até 2022, o segundo defende que as eleições sejam adiadas no máximo até dezembro.