Na manhã da última terça-feira, 19, policiais civis efetuaram a prisão de Jardel de Jesus Matos, acusado de participação na morte de Josivan de Jesus Silva, de 39 anos, que foi encontrado morto às margens de um tanque situado no povoado Barriga, na zona rural de Tobias Barreto, no último dia 24 de março.

Com a prisão de Jardel, a Polícia Civil conseguiu elucidar o caso do triangulo amoroso que terminou em morte. O crime ficou conhecido desta forma, porque segundo as autoridades a esposa de Josivan, Cristina, articulou a sua morte do marido com o amante Sábio.

Segundo o delegado Fábio Alan, Jardel teria ajudado Sábio no afogamento de Josivan em um tanque localizado no fundo de uma residência. No momento do crime, ele chegou a desistir, entrou no imóvel e pediu a Cristina, para convencer Sábio a também desistir do assassinato.

Porém, Cristina teria se negado a interferir, alegando que a morte de Josivan a interessava, pois iria ganhar uma pensão com a morte do marido. Diante disso, após o crime, Sábio usou uma motocicleta e, com a ajuda de Jardel, jogou o corpo de Josivan em outro tanque, onde foi encontrado por moradores da região no dia seguinte.

Como Sábio e Cristina já haviam sido presos, o caso foi dado como elucidado pela Polícia Civil de Tobias Barreto.

Com informações de Elenilton Santos*