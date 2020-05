Com o aval da maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Governo do Estado conseguiu antecipar o feriado do dia 08 de julho (Emancipação Política de Sergipe) para a próxima sexta-feira, 22.

A medida, segundo o governo, tem o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, aumentando o isolamento social em virtude do crescimento dos casos de Covid-19 em Sergipe e de reduzir os impactos sobre as ocupações dos leitos para internamento.

Com a alteração, o Governo do Estado cria um feriadão em Sergipe, sobretudo para os servidores públicos. Uma vez que o ponto facultativo de sexta-feira, 22, foi transferido para a próxima terça-feira, 26, já que as segundas-feiras já estão com a determinação de ponto facultativo. “O expediente segue normal na quarta-feira, 27″, informa.

Cabe destacar que a medida foi tomada pelo Governo de Sergipe em decorrência do baixo índice de isolamento social em 43 dos 75 municípios sergipanos. Lagarto, por exemplo, ficou na sexta colocação, com apenas 45% da sua população em isolamento, quando o mínimo ideal é 75%.

